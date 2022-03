Opec har "stabiliseret oliemarkedet" - opfordrer til tillid fra USA

Flere nøglemedlemmer af Organisationen af Olieeksporterende Lande, Opec, tager tirsdag æren for at have afværget en større ustabilitet i olieprisen, end der eksisterer i dag.

Opec anbefaler derfor sammen med sine allierede - heriblandt Rusland og samlet kendt som Opec+ - at USA bakker op om organisationens strategi, alt imens flere olieimportører opfordrer til større olieproduktion.

Det skriver Bloomberg News.

”Volatiliteten ville i dag have været endnu værre, hvis ikke Opec+ var sammen og eksisterende,” siger den saudiarabiske energiminister, Abdulaziz bin Salmin, ved en konference i Dubai tirsdag.

Kommentaren kommer forud for et produktionsmøde i Opec+ i maj, hvor medlemmer og allierede vil diskutere, hvorvidt der skal ændres ved det nuværende niveau.

Flere har indtil videre ifølge Bloomberg News signaleret, at der ikke er behov for at tilpasse olieproduktionen.

Tidligere har Opec+ afvist at pumpe mere olie trods insisteren fra blandt andet USA, Japan og Europa.

Ved konferencen i Dubai maner Subhail al Mazrouei, der er energiminister i De Forenede Arabiske Emirater, til besindighed og forklarer, at Opec er ”eksperter inden for sit felt”.

”Vi prøver at skabe balance på markedet, og det er ikke let. Vi er ikke de eneste olieproducenter i verden, og når vi siger, at det er den rette måde, ved vi det fra erfaring. Så stol på os,” siger energiministeren.

Tirsdag handles den europæiske referenceolie, Brent, i 112,95 dollar for en tønde mod 111,36 dollar mandag eftermiddag. Samtidig koster den amerikanske WTI-olie 105,80 dollar for en tønde mod 104,64 dollar tirsdag ved dansk børslukketid.

