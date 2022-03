Maersk-entre i offshorevind blåstempler industrien mener konkurrenter

Vindrederierne Cadeler og Scorpio hilser Maersk Supply Service velkommen som kommende konkurrent på markedet for installation af havvind. ”En validering” af industrien, siger Cadelers CEO, mens Scorpio-gruppens topchef vurderer, at Maersk vil skærpe investorernes interesse for havvind.