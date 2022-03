Maersk Supply Service satser med milliard-investering stort på offshore-vind i USA

Maersk Supply Service vil med sit første vindinstallationsskib forsøge at erobre en stor del af det amerikanske servicemarked inden for offshore-vind. Det skal vokse til 30 GW i 2030, og der er brug for 6-7 WTIV-skibe, siger CCO i Maersk-selskabet til ShippingWatch.