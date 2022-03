Maersk rygtes at stå bag ordre på stort vindskib hos Singapore-værft

Maersk kan være på vej med et større indtog i havvind end hidtil udmeldt. Markedsrygter siger, at selskabet står bag en ordre på et stort vindinstallationsskib, som formentlig skal drives af Maersk Supply Service. Maersk vil ikke kommentere over for ShippingWatch.