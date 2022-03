EU-lande holder igen med at lukke for russisk energi

”Der findes en løsning på krigen i Ukraine. Den, der angriber, kan trække sig tilbage.”

Sådan lyder det fra en træt svensk statsminister, Magdalena Andersson, efter EU-landene natten til fredag afsluttede første del af EU-topmødet i Bruxelles.

På torsdagens del af EU-topmødet blev der ikke vedtaget nye sanktioner, men ifølge Magdalena Andersson er der enighed om at lægge maksimalt tryk på Rusland ved at lukke huller i de eksisterende sanktioner.

Samtidig sendte USA’s præsident, Joe Biden, et signal om enighed blandt de vestlige lande ved at deltage i en del af mødet.

”Vi har diskuteret sanktioner, men vægten har været på at sikre, at alle lande følger dem,” siger Magdalena Andersson.

Hun fastslår, at der også var enighed om at fortsætte støtten til Ukraine, både når det gælder leverancer af våben og hjælp til ukrainske flygtninge.

Dermed undlader EU-landene fortsat at indføre sanktioner mod Ruslands energieksport, der er en af Ruslands største indtægtskilder under krigen.

Det er et stort ønske fra Ukraine at få lukket for finansieringen af krigen gennem et stop for køb af russisk energi.

Ifølge den belgiske premierminister, Alexander De Croo, vil det dog have store konsekvenser for EU-landene, hvis man begynder at lukke for russisk energi.

”Vi har diskuteret energi, men hvis vi indføre sanktioner på energi nu, vil det have store konsekvenser for vores økonomi,” siger Alexander De Croo.

USA har allerede indført forbud mod import af russisk olie og gas. Men USA er mere uafhængig af russisk energi end de europæiske lande, som i stedet på længere sigt vil gøre sig fri af den russiske præsident Vladimir Putins energi.

”Vi ser et Tyskland, der investerer massivt i vedvarende energi. Mange andre lande er også ved at træffer beslutninger på energiområdet, som vil få stor betydning i årene frem. Det vil samlet set have enorm effekt på Ruslands økonomi i de kommende år,” siger Alexander De Croo.

I konklusionen fra topmødets første dag fastslår EU-landene, at Rusland begår ”krigsforbrydelser” i Ukraine ved at angribe civile på hospitaler og skoler.

EU-landene opfordrer igen Rusland til at trække sine soldater tilbage.

Konklusionen lægger også op til, at der kan komme nye sanktioner uden dog at specificere hvilke. Samtidig er EU-landene enige om at oprette en fond, som skal samle midler sammen til genopbygningen af Ukraine.

Til det formål skal der gennemføres en international konference, hvor der kan rejses midler til fonden.

Selv om topmødet dermed ikke øger sanktionerne mod Rusland, så er Vesten ifølge den belgiske premierminister ved at lykkes med at isolere Putin økonomisk og diplomatisk.

”Dette topmøde viser, at vi ikke er alene i en kaotisk verden. Vi har vores europæiske og amerikanske partnere. Det er det modsatte af Putin, der er helt alene i verden,” siger Alexandre De Croo.

