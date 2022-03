Totalenergies stopper med oliekøb fra Rusland

Det store franske energiselskab Totalenergies vil ikke længere købe olie eller andre petrokemiske produkter fra Rusland.

Det oplyser koncernen tirsdag aften.

Total vil således ikke forny eksisterende leveranceaftaler eller indgå nye kontrakter om køb af energiprodukter fra Rusland, hvilket betyder, at alle indkøb fra Rusland senest vil være indstillet med udgangen af året. Samtidig vil Total ”gradvist suspendere” sin drift i landet og afslutte andre forretninger, som involverer russiske aktører.

Det franske selskab har truffet beslutning på baggrund af den forværrede situation i Ukraine, som nabolandet Rusland har invaderet, og da koncernen har identificeret alternativ forsyningskilder til Europa.

Den franske energikæmpe er fra flere sider blevet kritiseret for at have ageret sent i forhold til at stoppe sine aktiviteter og samarbejde i og med Rusland, men i sin meddelelse afviser selskabet selv beskyldninger om ”meddelagtighed i krigsforbrydelser” som ubegrundede.

”Totalenergies gentager sin mest faste fordømmelse af Ruslands militære aggression over for Ukraine, der har tragiske konsekvenser for den ukrainske befolkning og truer freden i Europa,” hedder det.

Totalenergies har siden 25. februar heller ikke købt russiske produkter på spotmarkedet.

Total Energies bliver i Rusland

Endnu en olieservicekæmpe forlader Rusland