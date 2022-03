EU-medlemmer splittet over oliesanktioner mod Rusland

Oliepriserne fortsætter himmelflugten og tager endnu et spring opad tirsdag morgen, da EU diskuterer et muligt importforbud mod russisk råolie.

Samtidig sender weekendens angreb mod verdens største olieselskab - Saudi Aramco - rystelser gennem markedet.

Det skriver Reuters.

En tønde af den europæiske referenceolie, Brent, koster tirsdag morgen 118,85 dollar mod 114,53 dollar mandag eftermiddag. Den amerikanske WTI-olie handles samtidig i 114,32 dollar mod 110,25 dollar mandag eftermiddag.

Oliepriserne stiger for fjerde dag i træk oven på investorernes bekymring for risikoen for flere afbrydelser af forsyningerne i den nærmeste fremtid.

”Det ser ud til, at energihandlere bliver mere sikre på, at forsyningsmanglen er lige rundt om hjørnet,” skriver Edward Moya, der er senioranalytiker hos OANDA, i en note.

”Lige nu ser det ud til, at risiciene vokser, og det kan presse råoliepriserne endnu højere op,” tilføjer han.

Ifølge Reuters er der debat blandt EU’s udenrigsministre om, hvorvidt de skal slutte sig til USA og sanktionere russisk olie.

På nuværende tidspunkt er der problemer med at opnå enstemmighed, da nogle lande - herunder Tyskland og Ungarn - hævder, at blokken er for afhængig af Ruslands fossile brændstoffer, skriver Bloomberg News.

Ministrene ventes at mødes torsdag, for at diskutere situationen yderligere, skriver nyhedsbureauet.

Derudover har den iransk-støttede Houthi-bevægelse affyret missiler mod Saudi Aramcos faciliteter over weekenden, hvilket har forårsaget et midlertidigt fald i olieproduktionen og strammet markedsudbuddet.

Jordskælv tvinger Equinor til at lukke oliefelt

Olieprisen stiger igen efter udbudsproblemer