Saudi Aramco fordoblede indtægterne sidste år

Efter at måtte se resultatet på bundlinjen styrtdykke til 49 mia. dollar i det corona- og oliepriskrise-ramte 2020, blev 2021 et mærkbart mere profitabelt år for verdens største olieselskab, Saudi Aramco.

Det saudiske selskab landede således et nettoresultat på 110 mia. dollar – eller 743 mia. kr. – set over hele året. Altså mere end fordoblede oliegiganten det i forvejen velsagtens astronomiske tal på bunden.