Olieprisen stiger igen efter udbudsproblemer

Oliepriserne klatrer mandag morgen opad på bekymringer om manglende udbud til at erstatte russisk olie.

Krigen i Ukraine fortsætter uden nogen nævneværdige indikationer på en mulig fredsaftale, efter at Ukraine på det klareste har afvist Ruslands krav om at overgive havnebyen Mariupol, der gennem de sidste uger har været belejret af russiske styrker.

Samtidig viser den seneste rapport fra Organisationen af Olieeksporterende lande og dens allierede, Opec+, at et par af medlemmerne fortsat producerer mindre olie end aftalt, mens de to lande, der har kapacitet til at øge udbuddet med det samme - Saudi Arabien og De Forenede Arabiske Emirater - har afvist at gøre det.

Det er alt sammen med til at skabe bekymring i markedet for, at det kan blive besværligt at erstatte russisk olie på kort sigt.

En tønde af den europæiske referenceolie, Brent, koster mandag morgen 111,34 dollar mod 106,97 dollar fredag eftermiddag. Den amerikanske WTI-olie handles samtidig i 108,09 dollar mod 103,76 dollar fredag eftermiddag.

IEA nedjusterer forventningen til det globale forbrug af olie

SDK Shipping i søgelyset for omlastning af russisk olie i dansk farvand