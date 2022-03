Stribevis af oligarker træder tilbage hos selskab med andel i Nordsø-eventyr

BRUXELLES – Mens krigen fortsætter i Ukraine, har en række centrale russiske penge med bånd til Kremls indercirkel valgt at trække sig fra et af aktionærselskaberne bag Nordsø-satsningen Wintershall Nordzee.

Det skriver en af parterne i selskabet, Wintershall Dea, i en kommentar til EnergiWatch.

”Vi er blevet informeret af Letterone, at Mikhail Fridman og Petr Aven er trådt tilbage fra deres stillinger som medlemmer af bestyrelsen i Letterone Holdings SA,” skriver Wintershall Dea og tilføjer:

”Sanktionerede aktionærer hos Letterone holder ikke længere nogen rettigheder til involvering eller dividender.”

Spørgsmålet om Mikhail Fridman og Petr Aven er blevet aktuelt, efter de de begge fik centrale pladser på EU’s sanktionslister i kølvandet på invasionen af Ukraine. Foruden påståede roller i det russiske regime, er både Aven og Fridman nemlig medejere af investeringsselskabet Letterone Holdings, der ejer en mindre andel af Wintershall Dea – og dermed en andel i Nordsø-eventyret Wintershall Nordzee.

Både Fridman og Aven vurderes dog at have tætte bånd til den russiske præsident Vladimir Putins indercirkel, hvor de to aktionærer ifølge dokumenter bl.a. skulle have ageret på præsidentens vegne i en uofficiel mission for at afværge sanktioner mod Rusland i årene efter annekteringen af Krimhalvøen.

Af sagens dokumenter bemærkes det, at Aven ifølge Europa-Kommissionen skulle have været en af ”Vladimir Putins tætteste oligarker”, mens Fridman har været Ruslands ”øverste finansmand”, der gang på gang har bistået Kreml.

I dag er de to russeres ejerandel i Nordsøen tilsyneladende under ny bevågenhed, mens flere af Letterones nyligt tilbagetrådte bestyrelsesmedlemmer sent tirsdag eftermiddag officielt blev optaget på EU’s sanktionslister.

Mikhail Fridman anses af EU som en af de vigtigste aktionærer i erhvervskonglomeratet Alfa Group. Samtidig er han en af stifterne af Letterone Holding, der har bånd til udviklingen af danske Nordsø-felter. (ARKIV) | Foto: POOL/REUTERS / X80003

I flere landes søgelys

Som tidligere beskrevet af EnergiWatch, er Wintershall Nordzee ifølge Erhvervsstyrelsen i dag i flere internationale myndigheders søgelys for muligt sanktionsbrud.

Her har den danske styrelse været i kontakt med søstermyndigheder i henholdsvis Tyskland og Holland, som angiveligt skulle have iværksat en undersøgelse af forholdene. Wintershall Nordzee har i dag optioner på udviklingen af Ravn-feltet.

Udviklingen af felterne er dog blevet skrinlagt.

”Efter nedlukningen af Ravn og Greater Ravn vil Wintershall Noordzee ikke længere være operatør på nogen aktive projekter i den danske del af Nordsøen,” oplyste Wintershall Dea tidligere til EnergiWatch.

Hos Wintershall Dea lægger man vægt på, at sanktioner mod de to aktionærer ikke får konsekvenser. ”Indefrysning af aktiver for individerne Mikhail Fridman og Petr Aven påvirker ikke det operationelle arbejde hos Wintershall Dea AG,” skrev virksomheden i en tidligere kommentar til EnergiWatch. (ARKIV) | Foto: Wintershall Dea

Stribevis af russere på retræte

Aven og Fridman er ikke de eneste, som i disse dage forlader Letterone. I en kommentar på selskabets hjemmeside fremgik det i forrige uge, at også en række højtprofilerede oligarker i form af German Khan, Alexey Kuzmichev og Andrei Kosogov alle er trådt tilbage fra deres poster i Letterone – inklusiv selskabets bestyrelse.

I meddelelsen understregede selskabet, at ingen af de tre mænd på daværende tidspunkt var pålagt sanktioner.

”Men de tror, at det er den rigtige ting at gøre for den langsigtede interesse for Letterone, de ansatte og de mange jobs, som det skaber i sine porteføljeselskaber,” skriver selskabet i en meddelelse.

Alle tre russere har bånd til centrale topposter i et af Ruslands mest omfattende erhvervskonglomerater, Alfa Group, hvor bl.a. finansgrenen – Alfa Bank – i dag er på EU’s sanktionsliste. Derudover har bl.a. German Khan været en af grundlæggerne bag Letterone.

Sent tirsdag eftermiddag fik han en ny titel.

Størstedelen af Letterones grundlæggere har dybe rødder i Ukraine, og destruktionen af dets byer (...) er hjerteskærende. German Khan

Sammen med Alexey Kuzmichev blev German Khan tirsdag optaget på EU’s liste over sanktionsramte russere, hvor det bl.a. bemærkes, at den russiske pengemand anslås at være en af de mest indflydelsesrige personer i Rusland. Samtidig beskrives han som en mand med et ”tæt forhold” til Vladimir Putin. Lignende beskrivelser finder man af Kuzmichev, der angiveligt har ”etablerede forbindelser til den russiske præsident”.

”Hjerteskærende” destruktion

I en kommentar fra forrige uge uddyber Letterone, at mens dele af bestyrelsen træder tilbage, har selskabet valgt at lave en ”substantiel donation” på 150 mio. dollar – rundt regnet 1 mia. kr. – til ”at støtte det presserende arbejde undervejs med at hjælpe dem, som er påvirket af krigen i Ukraine”.

”Størstedelen af Letterones grundlæggere har dybe rødder i Ukraine, og destruktionen af dets byer, hvor jeg tilbragte min barndom, og som er hjemsted for vores forfædres grave, er hjerteskærende,” skrev German Khan bl.a. i en skriftlig kommentar.

Han understreger samtidig, at både han og partnerne i Letterone er fortalere for den hurtigst mulige afslutning på krigen.

”Vi støtter fuldt ud bestyrelsens beslutninger på dette område,” lyder det fra German Khan.

(Denne artikel er leveret af vores søstermedie EnergiWatch.)

