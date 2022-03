Oliepriserne falder efter forhandlinger om våbenhvile

Oliepriserne falder tirsdag morgen grundet fortsatte forhandlinger om våbenhvile mellem Rusland og Ukraine og forventninger om lavere efterspørgsel efter olie i Kina efter en stigning i Covid-19-tilfælde.

En tønde af den europæiske referenceolie, Brent, koster tirsdag morgen 101,88 dollar mod 104,95 dollar mandag eftermiddag. Den amerikanske WTI-olie handles samtidig i 98,20 dollar mod 101,49 dollar mandag eftermiddag.

”Forventningerne om en positiv udvikling i forhandlingerne om våbenhvile mellem Rusland og Ukraine styrker håbet om at lette stramheden på det globale råoliemarked”, siger Toshitaka Tazawa, der er analytiker hos Fujitomi Securities, til Reuters.

Ukraines præsident, Volodymyr Zelenskyj, sagde mandag, at forhandlingerne med Rusland, der er verdens næststørste råolieeksportør, fortsætter tirsdag, skriver nyhedsbureauet.

Efter virusudbrud i det nordøstlige Kina, har landet lukket flere områder ned. Ifølge Reuters ventes nedlukningerne at medføre en lavere efterspørgsel på olie, hvilket presser priserne yderligere ned.

Det Internationale Energiagentur (IEA) opfordrer samtidig olieproducerende lande til at pumpe mere olie, for at stabilisere markedet.

Oliepriserne tager et dyk og forlænger sidste uges prisfald

Hapag-Lloyd venter at dyr olie kan tage pynten af rederiernes skyhøje overskud

Torm’s CEO: Et importforbud for russisk olie kan presse ton-mile og rater i vejret