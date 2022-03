Oliepriserne tager et dyk og forlænger sidste uges prisfald

Oliepriserne tager et dyk mandag morgen, hvilket forlænger faldet i priserne fra sidste uge. Det sker efter at diplomatiske bestræbelser på at afslutte krigen i Ukraine intensiveres samt at markedet venter højere amerikanske renter, skriver Reuters.

En tønde af den europæiske referenceolie, Brent, koster mandag morgen 110,61 dollar mod 111,95 dollar fredag eftermiddag. Den amerikanske WTI-olie handles samtidig i 106,76 dollar mod 109,20 dollar fredag eftermiddag.

”Oliepriserne kan fortsætte med at falde i denne uge, da investorer har fordøjet virkningen af sanktioner mod Rusland, samtidig med at der er tegn på forhandlinger i retning af våbenhvile,” siger Tina Teng, der er analytiker hos CMC Markets, til nyhedsbureauet.

Søndag sagde den amerikanske viceudenrigsminister Wendy Sherman, at Rusland viser tegn på at landet kan være villige til at føre forhandlinger med Ukraine, skriver Reuters. Også den ukrainske forhandler Mykhailo Podoluak sagde, at Rusland er begyndt at tale konstruktivt.

Det ventes at Federal Reserve hæver de amerikanske renter senere på ugen, hvilket vil lægge et yderligere nedadgående pres på oliepriserne.

