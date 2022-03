Shell undskylder køb af russisk olie og planlægger farvel til markedet

Olieselskabet Shell planlægger at trække sig fra det russiske marked, efter landets invasion af Ukraine.

Det meddeler selskabet tirsdag.

I første omgang gik Shell ellers i modsat retning og købte i sidste uge en last russisk råolie, men den beslutning har selskabet nu fortrudt.

”Vi er klar over, at vores beslutning i sidste uge om at købe en last russisk råolie, der skulle omdannes til benzin og diesel - og som blev taget med det formål at sikre forsyninger - var den forkerte, og vi undskylder,” siger topchef Ben van Beurden.

Derfor vil overskud fra resterende russisk olie blive overgivet til en fond, der skal sende pengene til humanitær hjælp i Ukraine, fremgår det.

Shells farvel til Rusland indebærer råolie, petroleum-produkter, gas og flydende naturgas (LNG). Tilbagetræningen fra det russiske marked vil ske gradvis.

Shell trækker sig ud af Rusland