Olieprisen nærmer sig 130 dollar pr tønde

Prisen på olie er braget i vejret siden Rusland 24. februar valgte at invadere Ukraine. Mandag formiddag ligger prisen på en tønde europæisk referenceolie, Brent, på 126,50 dollar - 33 pct. højere end dagen før invasionen.

Mandag har prisen fået endnu et nøk opad, efter at der er kommet et stigende politisk pres for at stoppe importen af russisk olie og gas.

”Indtil videre har sanktionerne ikke påvirket den russiske eksport af olie og gas direkte, men nyheder i løbet af weekenden peger på, at man nu er et skridt nærmere at lukke ned for importen af russisk gas og energi. Forhandlingerne synes endnu ikke at være afsluttet, men forlydender tyder indtil videre på, at USA endda er villig til at gå enegang og stoppe importen af russisk energi,” skriver Andreas Østerheden, der er chefstrateg i Nordea.

Mens der endnu ikke er konkrete handlingsplaner på bordet for at stoppe importen, er viljen til at købe russisk olie faldet, da mange ifølge Andreas Østerheden foretrækker at købe olie andetsteds på grund af stor usikkerhed i forbindelse med betalinger og leverancer.

”Usikkerheden om den russiske olieeksport kan fortsætte i længere tid og dermed fastholde priserne på et højere niveau. Skulle det ske, at de russiske olieleverancer stoppes til lande, der deltager i sanktionerne, kan Rusland afsætte sin olie andre steder - for eksempel til Kina. Det vil i givet fald betyde, at den samlede olieproduktion i verden og dermed olieprisen på længere sigt ikke bliver voldsomt berørt,” lyder det fra Nordeas chefstrateg.

Han pointerer samtidig, den store prisstigning på olieleverancer i den nærmeste fremtid sammenlignet med leverancer på længere sigt indikerer, at markedet ikke frygter vedvarende ubalancer på oliemarkedet.

