Indirekte sanktioner mod Ruslands eksport øger oliepriserne

Vesten har ikke direkte sanktioneret den russiske olieeksport, men flere andre sanktioner har besværliggjort salget af russisk råolie. Det får fredag morgen oliepriserne til at fortsætte i vejret.

En tønde af den europæiske referenceolie, Brent, koster fredag morgen 111,22 dollar mod 112,21 dollar torsdag eftermiddag. Den amerikanske WTI-olie handles samtidig i 108,98 dollar mod 109,66 dollar torsdag eftermiddag.

Oliepriserne understøttes af Ruslands invasion af Ukraine, der øger frygten for et begrænset udbud i et i forvejen presset marked. Selv om Vesten endnu ikke direkte har blokeret for russisk eksport af olie og gas, har udelukkelsen fra betalingssystemet Swift besværliggjort salget for verdens næststørste olieeksportør, skriver Reuters.

Rusland står for 8 pct. af den globale olieeksport.

Den seneste tids stigninger til det højeste niveau for Brent og WTI-olien i henholdsvis 10 og 14 år har fået flere handlere til at købe olieoptioner - altså at satse på yderligere prisstigninger.

Forud for den russiske invasion af Ukraine blev der i gennemsnit handlet omkring 126.000 optioner om dagen, men siden invasionen er det tal steget til 178.000 om dagen, viser data ifølge Reuters. I de første dage af marts steg optionshandlen til over 240.000 om dagen.

”Du har langsigtede investorer i markedet, der kommer med bud på, hvad der kommer til at ske, og det understøtter de stigende priser,” siger JB Mackenzie, der er direktør i Charles Schwab Futures & Forex, til Reuters.

”Det indikerer højere priser,” lyder det videre.

Miljøorganisationer vil have EU til helt at droppe russisk olie og gas