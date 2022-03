Subsea 7 vendte minus til plus i 2021

2020 tog hårdt på Subsea 7, der tabte 1,105 mia. dollar. Men hvor bølgerne på oliemarkedet stod ind over rælingen som følge af lave priser på grund af coronakrisen, så er situationen vendt helt på hovedet.

Subsea 7 nyder således godt af, at oliemarkedet har lavet et comeback med stigende olie- og gaspriser. Det betyder en øget aktivitet for Subsea 7, der har løftet omsætningen fra 3,46 mia. dollar til 5,01 mia. dollar.