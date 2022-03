Arrow efter invasion af Ukraine: Stigende oliepriser kan ende med at "ødelægge efterspørgslen"

Invasionen af Ukraine, sanktioner mod Rusland og den ukendte tidshorisont lægger alt sammen pres på markederne. Arrows head of research, Burak Cetinok, udtaler, at højere priser intensiverer inflationen. Han er ”bekymret” ud fra et markedsperspektiv.