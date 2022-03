Siem Offshore ser stigende efterspørgsel på offshoreskibe

Siem Offshore, der driver en flåde af ankerhåndterings- og serviceskibe til offshorsektoren, vender plus til minus i 2021.

Rederiet får et overskud på 102,9 mio. dollar for hele året mod et nettounderskud på 347,8 mio. dollar for 2020, hvor især coronapandemien trak bundlinjen ned. Det fremgår af regnskabet, at overskuddet især kommer fra finansielle instrumenter, der gav et plus på 63,2 mio. dollar mod et tab på 77,7 mio. dollar på samme tid sidste år.