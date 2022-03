Olieselskab sagsøger MSC for olielæk ved Californien

Ejerne af de to containerskibe MSC Danit og Cosco Beijing bliver nu sagsøgt af det amerikanske olieselskab Amplify Energy Corp., der beskylder de to skibe for at have forårsaget olielæk i farvandet ud for Californien sidste efterår.

Nærmere bestemt påstår olieselskabet, at de to containerskibe ejet af henholdsvis italiensk-schweiziske MSC og Dordellas Finance fra Panama trak deres anker over rørledningerne ni måneder inden olielækket, og at det i sidste ende er årsagen bag lækket af olie, der skete i oktober 2021.