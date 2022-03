Oliepriserne stiger trods udsigt til frigivelse af olielagre

Oliepriserne tager tirsdag morgen endnu et nøk opad, mens investorer forsøger at kalkulere om en eventuel frigivelse af oliereserver kan have en reel indvirkning på de dramatiske stigninger i oliepriserne efter Ruslands invasion af Ukraine.

WTI-futures stiger til over 96 dollar per tønde efter at have været steget med 4,5 pct. mandag.

Det skriver Bloomberg News.

En tønde af den europæiske referenceolie, Brent, koster tirsdag morgen 98,94 dollar mod 98,01 dollar manddag eftermiddag. Den amerikanske WTI-olie handles samtidig i 96,55 dollar mod 95,52 dollar mandag eftermiddag.

USA og dets allierede har planer om at frigive op mod 60 mio. tønder fra de strategiske reserver - svarende til mindre end seks dages russisk olieproduktion.

Hvorvidt denne løsning er nok til at have en indflydelse på oliepriserne er et spørgsmål, der florerer på oliemarkedet.

”Enhver SPR-frigivelse (Strategic Petroleum Reserve) vil kun være en kortsigtet løsning. Især hvis de russiske oliestrømme bliver væsentligt forstyrret,” siger Warren Patterson, der er chef for råvarestrategi hos ING i Singapore, til Bloomberg News.

Samtidig skriver analytikere fra Commonwealth Bank of Australia i et notat, at den sandsynlige frigivelse af oliereserver lægger et loft over oliepriserne for nu, mens den amerikanske investeringsbank Goldman Sachs har hævet sin månedsprognose for Brent-olien til 115 dollar med betydelig stigningsrisiko.

Verdens uro oven på invasionen af Ukraine har ifølge Reuters også vanskeliggjort opgaven med at afbalancere det stramme marked for Organisationen af Olieeksporterende Lande, Opec.

Opec og dets allierede - herunder Rusland - har planer om at mødes onsdag, for at diskutere organisationens olieforsyning til markedet, skriver nyhedsbureauet.

Norden vælger at droppe alle russiske aktiviteter