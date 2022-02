Dof forhandler videre med långiverne efter nyt tab

Det norske offshorerederi Dof betegner sin finansielle position som ”ikke holdbar” og udtaler i sit kvartals- og årsregnskab, at en langsigtet løsning er nødvendig.

”Det er en yderligere udfordring for koncernen at operere i et miljø med kortsigtede henstandsaftaler. Hvis en robust, langsigtet refinansieringsløsning ikke kommer i stand, vil koncernen ikke fortsætte som ’going concern’, hvilket vil resultere i en yderligere svækkelse af koncernens aktiver,” skriver rederiet i regnskabet.