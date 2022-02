Angreb mod Ukraine sender olieprisen op over 100 dollar for første gang siden 2014

Prisen på Brent-olie koster torsdag morgen mere end 100 dollar per tønde for første gang siden 2014. Det sker som følge af, at Rusland har rykket tropper ind i Ukraine, hvilket øger den geopolitiske usikkerhed.

En tønde af den europæiske referenceolie, Brent, koster torsdag morgen 101,27 dollar mod 97,96 dollar onsdag eftermiddag. Den amerikanske WTI-olie handles samtidig i 96,01 dollar mod 93,03 dollar onsdag eftermiddag.

”Ruslands annoncering af en militær operation i Ukraine har skubbet Brent til ”100 dollar per tønde”-mærket. Denne voksende usikkerhed i en tid, hvor oliemarkedet allerede er stramt, gør det sårbart, og derfor vil priserne sandsynligvis forblive volatile og høje,” siger Warren Patterson, der er leder af ING’s råvareforskning, til Reuters.

Vestlige nationer og Japan har indført nye sanktioner mod Rusland, der er dog ifølge nyhedsbureauet endnu ingen sanktioner mod handel med energi. Japan, Australien og andre medlemslande i Det Internationale Energiagentur (IEA) er parate til at udnytte sine oliereserver, hvis de globale forsyninger bliver ramt.

Ifølge markedskilder steg de amerikanske råolielagre med 6 mio. tønder i sidste uge, mens destillatlagrene faldt med 985.000 tønder, skriver Reuters.

USA indfører sanktioner mod selskab bag Nord Stream 2

Uniper frygter konsekvenser af Nord Stream 2-stop