Tysk stop af Nord Stream 2 lover godt for Norge

Som den næststørste gaseksportør til EU har Norge en del at vinde ved Tysklands stop for rørledningen Nord Stream 2, der skulle have transporteret store mængder gas til unionen fra Rusland. Det skriver det norske medie E24.

Den tyske regeringsleder Olaf Scholz meldte tirsdag endeligt ud, at landet nu ophæver godkendelsesprocessen for gasledningen på grund af den russiske eskalering af krisen i Ukraine.