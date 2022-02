Transocean øjner flere muligheder med høje oliepriser

Transocean ser et stigende antal forretningsmuligheder på grund af de vedvarende høje energipriser.

Det fremgår af selskabets regnskab for fjerde kvartal offentliggjort tirsdag.

”Energiefterspørgslen er fortsat modstandsdygtig, hvilket driver oliepriserne til syvårigt høje niveauer,” udtaler Jeremy Thigpen, topchef i Transocean, i selskabets regnskab for fjerde kvartal.

”Som et resultat af det oplever vi en voksende liste af muligheder verden over hos kunder, der værdsætter vores højspecifikationsflåde og vores stærke, konsistente driftspræstationer.”

Fjerde kvartal var dog en blandet oplevelse med bedre end ventet omsætning og en lidt svagere bundlinje end spået.

Transocean landede nemlig en omsætning på 671 mio. dollar mod ventede 667 mio. dollar, mens det justerede resultat per aktie blev på et tab på 19 cent, sammenlignet med negative 34 cent et år tidligere, og mod et konsensusestimat på minus 12 cent, ifølge Bloomberg News. Driftsomkostninger på 430 mio. dollar var nemlig trods et fald på 8 pct. højere end ventede 403 mio. dollar.

I perioden havde Transocean en udnyttelsesgrad på sine borerigge på 53 pct., hvilket var et fald fra 58 pct.

Ordrebogen faldt også i fjerde kvartal med 17 pct. til 6,5 mia. dollar.

