Semco vil ansætte mere end 200 i olieforretningen

Rygtet om den danske olieindustris død er stærkt overdrevet. Seneste eksempel kommer tirsdag fra Semco Maritime, der vil rekruttere mere end 200 medarbejdere til Nordsøen. Dels til arbejdet med genopbygningen af Tyra-feltet, der skal hive gas op af undergrunden, dels med CCS-projektet Greensands, der skal pumpe CO2 tilbage igen.

Og det haster med at få de nye medarbejdere ind. Allerede inden april skal det første hold af bl.a. svejsere, elektrikere, teknikere og formænd være klar til arbejdet med de moduler på Tyra, der nu er ved at komme på plads. Men at arbejdskraft i det aktuelle beskæftigelsesklima ikke nødvendigvis kommer helt af sig selv, indikeres i Semcos pressemeddelelse om rekrutteringsindsatsen.