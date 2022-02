Olieprisen stiger efter Moskva beordrer tropper til Ukraine

Oliepriserne stiger tirsdag morgen, efter at Rusland har beordret tropper til to udbryderregioner i det østlige Ukraine.

Dermed stiger nervøsiteten for en mulig afbrydelse af olieeksport fra Rusland, skriver Reuters.

En tønde af den europæiske referenceolie, Brent, koster tirsdag morgen 96,78 dollar mod 95,17 dollar mandag eftermiddag. Den amerikanske WTI-olie handles samtidig i 93,86 dollar mod 92,46 dollar mandag eftermiddag.

Markedet afventer ifølge Reuters, hvorvidt russisk energieksport vil blive forstyrret, hvis landet går videre med en fuld invasion af Ukraine, som kan medføre, at vestlige regeringer indfører sanktioner.

”Det er usandsynligt, at amerikanske og europæiske regeringer vil indføre olie- eller gassanktioner mod Rusland, hvis de invaderer Ukraine yderligere, da det vil påføre dem selv smerte,” siger Vivek Dhar, der er analytiker i Commonwealth Bank, til nyhedsbureauet.

Rusland kan dog selv holde olie- og gasforsyningerne tilbage, hvis landet forsøger at gengælde eventuelle andre sanktioner, som vesten vil pålægge, skriver Reuters.

Ifølge nyhedsbureauet venter analytikere fra JPMorgan, at oliepriserne kan stige til 125 dollar per tønde allerede i andet kvartal af 2022, og at prisen kan ramme 150 dollar per tønde i 2023.

Tirsdag morgen koster en troy ounce guld 1907,69 dollar mod 1896,33 dollar mandag eftermiddag.

