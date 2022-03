DNB holder fast i historisk bånd til oliekunder efter Nordeas exit

I modsætning til Nordea, der har annonceret et ”fuldt exit,” har DNB ingen planer om at forlade olie- og gassektoren. ”DNB forbliver knyttet til offshoreindustrien på lang sigt,” fastslår Head of Ocean Services Dag Klaveness i et interview med ShippingWatch.