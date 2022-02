Nordea annoncerer et "fuldt exit" fra offshoreindustrien

Storbanken Nordea annoncerer på sin kapitalmarkedsdag torsdag, at banken helt vil forlade offshore og sin låneeksponering på omkring en mia. euro til sektoren. ”Man bør forvente, at det sker et godt stykke inden 2025,” siger chef for store kunder.