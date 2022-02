Edda Wind har en spækket ordrebog og ni skibe under bygning

Edda Wind, der blandt sine ejere har shippinggruppen Wilhelmsen og en række af John Fredriksens investeringsselskaber, tabte penge i fjerde kvartal, men fik et plus for hele 2021, skriver Finansavisen.

Det norske vindrederi, som blev børsnoteret i Oslo i november sidste år, måtte sluge et tab på 0,4 mio. euro i fjerde kvartal, men præsterede dog et samlet plus for hele året på 2,2 mio. euro før skat.