Maersk Supply Service vinder kontrakt i Brasilien

Maersk Supply Service, som er en del af A.P Møller-Mærsk, er blevet tildelt en kontrakt af Shell i Brasilien.

Det oplyser Maersk Supply Service onsdag.

Der er ifølge meddelelsen tale om en integreret løsningskontrakt til en stationsopretholdelsesopgave med fjernelse af nødgasløftrøret på det flydende produktionsskib (FPSO) Fluminense.

Omfanget omfatter ansvar for stationshold, herunder fartøjer, kurskontrolprocedurer, tovhåndtering, undersøgelsesudstyr og dæksbesætning for FPSO’en til at styre tårnoperationer.

To Maersk Supply Service anker-håndteringsslæbebåde, Maersk Launcher og Maersk Lancer, hjælper med offshore-elementet af kontrakten, der påbegynder deres charter fra Rio de Janeiro.

