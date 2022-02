Tårnhøje oliepriser øger bekymringen for rentestigninger

Oliepriserne holder sig tirsdag nær det højeste niveau i syv år, som de ramte mandag. De tårnhøje priser forstærker bekymringen om inflation og sandsynligheden for modtræk fra centralbankerne.

En tønde af den europæiske referenceolie, Brent, koster tirsdag morgen 96,07 dollar mod 94,67 dollar mandag eftermiddag, efter at den på et tidspunkt mandag aften var helt oppe at runde 96,78 dollar.

Den amerikanske WTI-olie handles samtidig i 94,92 dollar mod 93,58 dollar mandag eftermiddag - mod en top mandag aften på 95,82 dollar.

Hvis ikke inflationen i olie og andre råvarer begynder at aftage af sig selv, vil centralbankerne blive tvunget til at hæve renten for at bremse væksten og få priserne under kontrol, skriver Reuters.

”Oliemarkederne kan se en reel korrektion, hvis atomaftalen mellem Iran og USA bliver aftalt, eller hvis de globale aktier falder yderligere grundet bekymringer om inflation og strammere pengepolitik fra centralbankernes side,” siger Hiroyuki Kikukawam der er administrerende direktør for forskning hos Nissan Securities, til Reuters.

Mens der er igangværende forhandlinger mellem Iran og USA, som ifølge Bloomberg, kan dæmpe oliepriserne, kigger det meste af verden mod de endnu stigende spændinger mellem Rusland og Ukraine.