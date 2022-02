Jyske Bank: Ukraine-konflikt kan sende olieprisen over 100 dollar

En lav olieproduktion i Organisationen af Olieeksporterende Lande, og organisationens allierede, blandt andet Rusland, Opec+, har sammen med de voksende spændinger om Ukraine sendt olieprisen i vejret, vurderer Jyske Bank.

Prisen på en tønde Brent ligger aktuelt på omkring 95 dollar, hvilket ifølge banken indebærer en risikopræmie på omkring 11 dollar som følge af konflikten.

”Det er en præmie, som sagtens kan øges til omkring 30 dollar under et eskaleret scenarie, det vil sige Brent i 114 dollar. Verdens oliebalance er stram presset af et OPEC+, som i praksis producerer 800.000 tønder olie færre per dag end annonceret efter produktionsplanen,” skriver Jyske Bank.

Banken peger på, at det sker i en situation med lave olielagre, lavere ledig produktionskapacitet og alt for lave investeringer i branchen.

”Det er vores forventning, at OPEC+ om kort tid når frem til et kompromis, hvor kernen af OPEC ekstraordinært tillades at øge produktionen med minimum 800.000 tønder olie per dag. Sker dette ikke, signalerer oliebalancens stramhed, at Brent olieprisen vil etablere sig over niveauet 90 dollar, og ikke som vi venter mod 80 dollar i løbet af 2022. Vi har tilpasset prognosen til øjeblikkets geopolitiske realitet,” skriver banken i sin publikation ”Jyske Morgennyt”.

