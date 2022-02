Maersk Drillings fusion betyder farvel til omkring 500 ansatte

DSV og Maersk præsenterede tal for et ekstraordinært 2021, hvor sidstnævnte leverede et historisk stort overskud for en dansk virksomhed. Hapag-Lloyd-topchef var skeptisk om konkurrenters sats på luftfragt, vigtige aktører efterlyste mere fart på norsk havvind, og ShippingWatch talte med Maersk Brokers nye CFO Anne Brown Frandsen.