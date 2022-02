Maersk Drilling lander overskud på 291 mio dollar for 2021

Maersk Drilling, der er ved at fusionere med amerikanske Noble, kommer ud af 2021 med et nettooverskud på 291 mio. dollar. For det kommende år venter selskabet et lavere driftsresultat. Småaktionærer er utilfredse med kommende fusion.