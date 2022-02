Esvagt-skib skal være med til at lukke brønd i Nordsøen

Esvagt skal med en ny kontrakt være med til at dekommissionere og lukke et oliefelt for Repsol i den britiske del af Nordsøen.

Det er nærmere bestemt skibet Esvagt Castor, der sammen med riggen Well-Safe Guardian skal udføre en såkaldt plug-and-abandon på det Repsol-opererede felt, et arbejde der løber frem til juni.

Selskabet Well-Safe, der har riggen, satser på markedet for dekommissionering af offshoreproduktionen i Nordsøen, hvor der er omkring 4.000 brøndhoveder på den britiske sokkel alene, skriver Esvagt i en meddelelse.

De mange brøndhoveder, der skal lukkes, ”rummer et særdeles interessant perspektiv for Esvagt og et fremtidigt arbejde i dette segment,” siger Jens Bagger, head of chartering hos Esvagt.

