Manglende projekter holder Aker Offshore Wind i minus

Det har ikke just været prangende, hvis man kigger på det forgangne års fire kvartaler for norske Aker Offshore Wind. Året 2021 kommer nok heller ikke til at blive noteret som et af de bedre hos det endnu unge selskab.

Aker Offshore Wind ender året med minus 344 mio. norske kr. (254 mio. DKK) på bundlinjen. Aker Offshore Wind blev først etableret i midten af 2020, da Aker splittede olieservicekoncernen Aker Solutions. Derfor er det heller ikke muligt at sammenligne med et fuldt resultat for året 2020.