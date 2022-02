Equinor fik vendt skuden i 2021

Det er muligvis ikke overraskende, at olieselskaberne har nydt godt af de høje priser på netop deres kerneprodukt i det forgangne år. Siden olie- og gaspriserne for alvor skød til vejrs i midten af 2021, har de efterfølgende regnskabstal fortalt en lykkelig historie, og den er skam heller ikke endnu slut for norske Equinor.

Olieselskabet kommer solidt ud af 2021 med et overskud på bundlinjen, der lyder på 8,6 mia. dollar. Der er vist ingen tvivl om, at det er en klar forbedring fra det fulde år 2020, der måtte endes med et underskud på 5,5 mia. dollar på samme post.