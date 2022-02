Aker Solutions fuldender den finansielle genopretning

2021 blev et noget mere opløftende år for det norske olieserviceselskab Aker Solutions end året forinden, hvad angår finanserne. Det står klart, efter at virksomheden netop har udsendt sit seneste kvartalsregnskab, som dækker over de sidste tre måneder af 2021.

For fjerde gang lykkedes det således olieserviceselskabet at vende større underskud til mindre overskud, når man sammenholder de samme kvartaler fra år til år. Fjerde kvartal bød på en fremgang til 63 mio. norske kr. på bundlinjen mod et underskud på 844 mio. norske kr.