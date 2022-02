John Fredriksen vil købe resten af Northern Drilling

Det lille norske borerigselskab får købstilbud af John Fredriksen.

Northern Drilling stiger 22,9 pct. til 16,84 norske kr. på børsen i Oslo, efter at Hemen Holding, der er ejet af milliardæren John Fredriksen, har givet et pligtmæssigt tilbud på det lille borerigselskab.

Hemen Holding har mandag købt 9300 aktier i Northern Drilling, hvilket bringer ejerandelen i Northern Drilling op på 40 pct.

Det har udløst, at Hemen skal give et pligtmæssigt tilbud på de aktier, selskabet ikke ejer i forvejen.

Tilbudsprisen vil være 17 norske kr. per aktie i Northern Drilling, hvilket vil overgå den højeste pris, Hemen har betalt for aktier i Northern Drilling i de seneste seks måneder.

Northern Drilling er et lille borerigselskab med en markedsværdi på 272 mio. norske kr. og ejerskab over to semi-submersible rigs.

John Fredriksen styrer sine investeringer igennem Hemen Holding, hvorigennem han blandt andet har store poster i tørlastrederiet Golden Ocean, olietankrederiet Frontline og LNG-rederiet Avance Gas.

