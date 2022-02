Vinterstorm i USA giver afbræk i olieproduktionen

Oliepriserne forsætter op på baggrund af et udbud, der langt fra kan følge med efterspørgslen. En kraftig vinsterstorm over USA truer olieudbuddet og skaber bekymringer for nedbrud i forsyningen.

Det skriver Reuters.

En tønde af den europæiske referenceolie, Brent, koster fredag morgen 91,39 dollar mod 89,62 dollar torsdag eftermiddag. Den amerikanske WTI-olie handles samtidig i 90,77 dollar mod 88,60 dollar torsdag eftermiddag.

”WTI-oliepriserne steg til et niveau over 90 dollar, efter en storm af arktiske dimensioner blæste ned over Texas og der var nedbrud i dele af olieproduktionen omkring Permian Basin,” siger Edward Moya, som er senior analytiker hos handelsplatformen Oanda, til Reuters.

De geopolitiske spændinger i Østeuropa presser også fortsat olieudbuddet og understøtter stigningen i oliepriserne. I indeværende år er prisen på Brent steget med 17 pct., mens prisen på WTI er steget 20 pct.

Opec+, Organisationen af Olieeksporterende Lande og allierede, vedtog onsdag at holde sig til planen om en moderat og gradvis forøgelse af olieudbuddet.

”Den store geopolitiske sikkerhedsrisiko i Ukraine lige nu og en kun gradvis stigning i olieudbuddet fra Opec+ side, har øget forventningerne til oliepriserne. Det forventes at oliepriserne vil bevæge sig mod 100 dollar per tønde,” siger Chiyoki Chen, som er chefanalytiker hos Sunward Trading, til nyhedsbureauet.

