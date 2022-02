Højere oliepriser løfter indtjeningen hos Shell i "betydningsfuldt år"

Idet Shell lykkedes med at øge den justerede indtjening fra 4,1 mia. dollar til 6,4 mia. dollar mellem tredje og fjerde kvartal i fjor, har selskabet fundet anledning til at belønne aktionærerne. Det sker ved både at øge udbyttet og starte et nyt aktietilbagekøbsprogram.

Aktionærerne hos oliegiganten, som i sidste måned flyttede hovedkontor fra Haag til London, kan se frem til at få udbetalt 0,25 dollar per aktie for første kvartal af 2022; det er 4 pct. mere end ved forrige kvartal.