Exxon Mobil leverer mere end ventet

Exxon Mobil har leveret sin højeste indtjening i tæt ved otte år, idet aggressive omkostningsbesparelser har hjulpet den amerikanske oliegigant med fuldt ud at kapitalisere på de høje oliepriser.

Det samlede salg og øvrige indtægter er landet på 84,97 mia. dollar, hvilket er betydeligt over analytikerkonsensus indsamlet af Bloomberg News på 74,67 mia. dollar.

Den justerede indtjening per aktie er i fjerde kvartal landet på 2,05 dollar, hvor analytikerne havde ventet 1,93 dollar.

Exxon Mobils daglige olieproduktion på 3,82 mio. tønder er også over analytikerprognosen på 3,74 mio. tønder. Gasproduktionen og raffinaderiproduktionen er også bedre end ventet.

Oliegiganten indsnævrer sin prognose for anlægsinvesteringerne i 2022 til 21-24 mia. dollar fra tidligere ventet 20-25 mia. dollar.

Exxon satte sig for første gang et langsigtet klimamål i sidste måned, da selskabet fremlagde en ambition om blive klimaneutralitet i 2050.

Mandag kom det desuden frem, at supermajoren arbejder på at slå sine kemikalie- og raffinaderidivisioner sammen for at spare penge, mens virksomheden også gør sig tanker om at flytte hovedkontor fra Irving til Houston. Begge byer ligger i staten Texas.

(Denne artikel er leveret af vores søstermedie EnergiWatch)

Exxon forpligter sig til at være klimaneutral i 2050

Shells chef for vedvarende energi går af efter mindre end to år