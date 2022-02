Lundin løfter resultatet og gør sig klar til at høste frugterne af milliardfusion

Stærkt stigende olie- og gaspriser, en opjustering af produktionen og andelen i det store Johan Sverdrup-felt, som bliver ved at levere bedre end det ventede, gjorde 2021 til et mærkbart bedre år for Lundin Energy (tidl. Lundin Petroleum) end året forinden.

Det fremgår af selskabets årsrapport for 2021, som er blevet offentliggjort tirsdag morgen.