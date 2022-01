Maersk og Total Energies strides med Skat om tocifret milliardbeløb

En tvist om beskatning af olieindtægter over en 11-årig periode er havnet i Landsretten. Det skriver Berlingske fredag.

Kort fortalt handler sagen om, at Skatteministeriet vurderer, at Maersk skal beskattes for indtægter på 10,1 mia. kr. fra sine olieforretninger i Algeriet og Qatar. Den pågældende periode strækker sig fra 2006 til 2016 og rammer også Total Energies (tidl. Total), som overtog Maersks danske olieforretning i 2017.

Skat mener desuden, at Maersk har gjort sig skyldig i skattetænkning ved at arbejde for, at selskabet aldrig ville opnå et skattemæssigt overskud af sin virksomhed.

Både Maersk og Total afviser Skats vurdering og mener, at den er udtryk for "en særegen metode", der er "opfundet til lejligheden", hvorfor selskaberne har trukket Skatteministeriet i retten for at få rullet skatteforhøjelsen tilbage. Sagen afgøres i midten af marts.

(Denne artikel er leveret af vores søstermedie EnergiWatch.)

