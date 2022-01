Søren Gade fremhæver Esbjerg Havns udvidelse som central for fremtiden

I efteråret blev Søren Gade gjort opmærksom på, at der for første gang i godt 20 år fra årsskiftet ville blive en ledig plads for bordenden i bestyrelseslokalet i Esbjerg Havn.

Efter to årtier som bestyrelsesformand i den vestjyske havn gav det nemlig endelig mening for Flemming N. Enevoldsen at stoppe på posten ved valgperiodens udløb.