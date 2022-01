Nyt Maersk Supply-sats vil ud til op mod 100 havne på fem år

Med et nyt sats sigter Maersk Supply Service mod at levere ladestandere til op mod 100 havne i tillæg til 50 vindfarme over en femårig periode.

Maersk-selskabet har tirsdag offentliggjort etableringen af selskabet Stillstrom med ladestationer til at oplade skibe med strøm i havne, ved vindmølleparker og også olie- og gasplatforme.