Maersk Supply Service lancerer selskab med ladestandere til skibe

Maersk Supply Service, der er en del A.P. Møller-Mærsk-gruppen, har tirsdag lanceret sit nye venture-selskab Stillstrom, der skal levere ladestationer til skibe - de første af slagsen i verden.

Det oplyser selskabet i en meddelelse.

Venture-selskabet har til formål at bane vejen for en grønnere og mere klimaneutral fremtid for maritimindustrien, skriver Maersk Supply.

Til at sætte strøm til planerne og ladestationer har Maersks Supply Service indgået et samarbejde med Ørsted, der vil få til opgave at integrere ladestationerne

De flydende ladestationer vil blive drevet af havvindmøller. Det vil fungere på den måde, at skibe der holder stille ved havne, hvor ladestationerne vil placeres, vil kunne oplades, mens de holder stille.

Ladestationerne vil ifølge Maersk Supply Service kunne oplade både fuldt eldrevne- og hybrid-skibe på størrelse med almindelige serviceskibe.

Den første ladestation fra Stillstrom vil blive installeret senere på året.

