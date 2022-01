Halliburton leverer overskud i fjerde kvartal

Det amerikanske olieserviceselskab Halliburton nød i fjerde kvartal godt af en stigende efterspørgsel på blandt andet boring af oliebrønde i 2021 med bedre end ventede tal på toplinjen og driften.

Det skriver selskabet i sit regnskab.

Omsætningen landede i fjerde kvartal på 4,28 mia. dollar. Her var ifølge analytikerne adspurgt af Bloomberg News ventet en omsætning på 4,09 mia. dollar. Det er samtidig en vækst på 32 pct. sammenlignet med fjerde kvartal af 2020.

Driftsresultatet endte på 550 mio. dollar mod ventet 528,5 mio. dollar og et driftsunderskud på 96 mio. dollar i samme periode året forinden.

Her overraskede især forretningen for blandt andet boring af oliebrønde med et driftsoverskud på 269 mio. dollar mod ventet 226 mio. dollar.

Tilbagebetalte skatter på 409 mio. dollar betød samtidig, at Halliburton på bundlinjen realiserede et overskud på 827 mio. dollar mod et underskud på 227 mio. dollar i fjerde kvartal af 2020.

Topchef og formand i Halliburton, Jeff Miller, ser den positive udvikling fortsætte også i fremtiden.

"Jeg er glad for den accelererende flerårige fremgang. Jeg venter, at makromiljøet for industrien vil forblive understøttet, og at de internationale og nordamerikanske markeder vil fortsætte deres sideløbende vækst," siger han i regnskabet.

