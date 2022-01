Oliepriser stiger grundet frygt for spændinger i Østeuropa

Oliepriserne stiger mandag. Baggrunden er bekymringer om forsyningsafbrydelser i forbindelse med stigende spændinger i Østeuropa og Mellemøsten.

Det kan gøre et allerede stramt marked endnu mere stramt, mens OPEC og dets allierede fortsat kæmper for at øge produktionen.

Det skriver Reuters.

En tønde af den europæiske referenceolie, Brent, koster mandag morgen 88,66 dollar mod 87,80 dollar fredag eftermiddag. Den amerikanske WTI-olie handles samtidig i 85,84 dollar mod 85,04 dollar fredag eftermiddag.

Begge olier steg i sidste uge for femte uge i træk med omkring 2 pct. og nåede rekordniveau siden oktober 2014. Priserne er allerede steget 10 pct. i år på grund af bekymringerne vedrørende strammere forsyninger.

"Investorer forbliver bullish på grund af den geopolitiske risiko mellem Rusland og Ukraine samt i Mellemøsten, mens OPEC+ fortsat ikke nåede sit outputmål," siger Kazuhiko Saito, chefanalytiker hos Fujitomi Securities Co, og fortsætter:

"Forventning om en højere efterspørgsel efter fyringsolie i USA i forbindelse med det kolde vejr har også øget presset."

USA, der har givet næring til frygten for forsyningsafbrydelser i Østeuropa, beordrede søndag familiemedlemmer fra personale på sin ambassade i Ukraine til at rejse, idet de henviste til den fortsatte trussel om militær aktion fra Rusland.

Samtidig kæmper OPEC+ med at nå sit månedlige mål om at øge produktionen med 400.000 tønder per dag.

