TotalEnergies ser LNG som afgørende i shippings grønne omstilling

Nu kommer det franske olieselskab- og brændstofleverandør på banen som fortaler for LNG i shippings grønne omstilling.

I en rapport gennemgår Totalenergies de fordele, selskabet ser for den flydende naturgas som et overgangsbrændstof for rederierne.

”Blandt de alternative brændstoffer, der er tilgængelige i dag, er LNG det reneste skibsbrændstof, der findes i stor nok skala, og som kommer med en række fordele i forhold til at reducere udledningen af drivhusgasser,” skriver Jérôme Leprince-Ringuet, VP for Marine Fuels hos TotalEnergies, i rapporten.

”LNG kan også tjene som et springbræt i udviklingen af den næste generation af løsninger, herunder bio-LNG med lavere CO2-indhold, som jeg tror, bliver en vigtig del af shippings muligheder for at indfri sine dekarboniseringsmål.”

Blandt de store containerrederier satser Hapag-Lloyd og CMA CGM på den flydende naturgas, og begge rederier har bestilt skibe, der med dual-fuel motorer kan sejle på både gas og gængs heavy fuel.

LNG er dog også blevet bredt kritiseret, blandt andet af Verdensbanken, da det stadig er et fossilt brændstof, der udleder CO2 og metan.

I maj 2021 advarede OECD og den hollandske regering endvidere om, at shippingindustrien bør gå uden om LNG som et brændsel, fordi investeringer i LNG-teknologi vil binde industrien til et fossilt brændsel i mange år på et tidspunkt, hvor det haster med investeringer i bæredygtige brændsler.

